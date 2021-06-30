Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с коронавирусом

Полина Долганова

В мире
Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с коронавирусом
Фото: youtube / Bloomberg TV Markets and Finance

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за инцидент в рамках национальных усилий по борьбе с пандемией, который подрывает безопасность народа и страны. Об этом в среду, 30 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Так, высший руководитель КНДР обвинил чиновников в пренебрежении своими обязанностями. По его мнению, государственные служащие пренебрегли важными решениями партии и не подготовились к глобальному кризису в области здравоохранения.

— Вызвали (чиновники — прим. «ВМ») серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности государства и ее народа, и в связи с этим их ждут серьезные последствия, — говорится в сообщении.

В чем конкретно заключается промах официальных лиц, при этом, не уточняется. Лидер Северной Кореи раскритиковал экспериментализм чиновников и их привычку решать все вопросы в течение пяти минут.

Указав на «хроническую» безответственность генеральный секретарь призвал партию бороться с «идеологическими дефектами» и другими негативными факторами, которые могут быть обнаружены в деятельности чиновников.

Северная Корея также официально заявила, что «не заражена COVID-19», однако продолжает поддерживать пограничный контроль и развивать антиковидные меры на своей территории, передает РИА Новости.

Читайте также:
пандемияКим Чен Ынчиновники и госслужащие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте