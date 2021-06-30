Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с коронавирусом

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за инцидент в рамках национальных усилий по борьбе с пандемией, который подрывает безопасность народа и страны. Об этом в среду, 30 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Так, высший руководитель КНДР обвинил чиновников в пренебрежении своими обязанностями. По его мнению, государственные служащие пренебрегли важными решениями партии и не подготовились к глобальному кризису в области здравоохранения.

— Вызвали (чиновники — прим. «ВМ») серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности государства и ее народа, и в связи с этим их ждут серьезные последствия, — говорится в сообщении.

В чем конкретно заключается промах официальных лиц, при этом, не уточняется. Лидер Северной Кореи раскритиковал экспериментализм чиновников и их привычку решать все вопросы в течение пяти минут.

Указав на «хроническую» безответственность генеральный секретарь призвал партию бороться с «идеологическими дефектами» и другими негативными факторами, которые могут быть обнаружены в деятельности чиновников.

Северная Корея также официально заявила, что «не заражена COVID-19», однако продолжает поддерживать пограничный контроль и развивать антиковидные меры на своей территории, передает РИА Новости.