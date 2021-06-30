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Фестиваль Московского урбанистического форума пройдет в онлайн-формате

Илья Ашуров

Город
Фестиваль Московского урбанистического форума пройдет в онлайн-формате
Фото: freepik.com

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице ежегодный фестиваль MoscowUrban FEST «Re: город. Жизнь в новой эре» пройдет в онлайн-формате. Об этом в среду, 30 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, события 2020 года существенно изменили ход повседневной жизни. В этом году городские изменения — основная тема урбанистического форума.

— Организаторы фестиваля приглашают всех желающих обсудить изменения городской среды и повседневности горожан и вместе попытаться найти способы делать непостоянный мир более стабильным, — сказал глава ведомства.

Все запланированные мероприятия фестиваля — лекции, дискуссии и мастер-классы — пройдут в онлайн-формате 3–4 июля. Для участия в них необходимо пройти регистрацию на портале проекта, после чего пользователю откроется доступ в личный кабинет. Там будут доступны трансляции мероприятий.

Напомним, Московский урбанистический форум должен был пройти с 1 по 4 июля в парке «Зарядье».

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