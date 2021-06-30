Выставка «Красота как субкультура» откроется в галерее «Пересветов переулок»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Галерея «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает горожан на новую выставку «Красота как субкультура». В экспозиции свои работы представили Екатерина Ашиткова, Лиля Бабаян, Ильмира Болотян, Мария Гладченко, ЛИЗА DANDY, Петр Зайцев, Анна Иванова, Катя Исаева, Анастасия Ковалева, Василиса Лебедева, Дмитрий Цветков.

Основная часть выставки составлена на основе open call. Художникам предлагалось рассмотреть образ красоты как сложной обширной субкультуры. В итоге получилось интересное понимание того, насколько разным может быть понимание красивого.

В экспозиции можно увидеть произведения в разных медиа: фото, объекты, видео.

Выставка открыта с 9 июля до 1 августа, сообщается на сайте галереи.