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Новая Третьяковка пригласила москвичей на концерты-новеллы

Ольга Маркова

Развлечения
Новая Третьяковка пригласила москвичей на концерты-новеллы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» проходит в Третьяковской галерее. Философия романтизма получила музыкальное воплощение. Поэтому в рамках «Семейных выходных в Третьяковке» 3 и 4 июля здесь состоятся концерты-новеллы, на которые приглашаются все желающие.

В субботу, 3 июля, слушателям представят концерт «В уме своем я создал мир иной». Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор знаменитых немецких сказок, считал музыку наивысшим из искусств. В программе концерта прозвучат произведения Гофмана, князя В. Ф. Одоевского, а также других композиторов эпохи романтизма — Роберта Шумана и Феликса Мендельсона.

На следующий день, 4 июля, состоится концерт «Нигде я не был так счастлив, как в Москве». Его героями стали странствующий подмастерье Людвиг Шпор; странник, очарованный Москвой, Роберт Шуман, скептик, покоривший Россию, Рихард Вагнер.

В программе прозвучат произведения Л. Шпора, Р. и К. Шуман, Р. Вагнера, Л. Сумеры. Специальный гость концерта — автор-составитель книги «Рихард Вагнер, Людвиг Шпор, Роберт Шуман. Русские дневники и мемуары» профессор Московской консерватории М. А. Сапонов.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте галереи.

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