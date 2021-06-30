Минздрав утвердил временные рекомендации о проведении вакцинации от COVID-19

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Минздрав РФ утвердил временные рекомендации о порядке проведения вакцинации населения против коронавируса и направил их в регионы страны. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

В рекомендациях установлено, что прививаться нужно будет раз в год после достижения коллективного иммунитета. Кроме того, для иммунизации не нужен будет анализ на антитела, необходимо следовать графику вне зависимости от их количества. Прививаться можно любой из российских вакцин. В случае если при первичной вакцинации у пациента начались серьезные осложнения, можно вакцинироваться другим доступным препаратом, пишет РИА Новости.

Ранее иммунолог рассказал об особенностях лямбда-штамма коронавируса. По его словам, новая модификация вируса более заразна, чем предыдущие варианты.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.