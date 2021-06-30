Битва за вакцину: женщине сломали челюсть в очереди на прививку. Видео

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Пушкино Карта всех событий

В подмосковном Пушкине произошла драка между людьми, стоявшими в очереди на вакцинацию от COVID-19. Инцидент попал на видео, которое выложили в социальной сети «ВКонтакте».

Драка произошла в торговом центре «Акварель». По словам очевидцев, причиной потасовки стало желание неизвестного мужчины пройти на прививку без очереди. Две женщины преградили ему путь, после чего началось рукоприкладство.

Инцидент попална видео. На кадрах видно, как мужчина в белой футболке сцепился с женщиной. В какой-то момент дерущихся разнимают, однако через мгновение женщина вновь нападает на своего оппонента.

Видео: vk / Пушкино Подслушано

В ходе происшествия пострадали две женщины, у одной из них перелом челюсти, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как прохожий избил москвича в Химках. Оба участника драки были пьяны.