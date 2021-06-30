Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Здания медкластера в «Сколкове» соответствуют международным стандартам

Илья Ашуров

Город
Андрей Бочкарев: Здания медкластера в «Сколкове» соответствуют международным стандартам
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Международный медицинский кластер (ММК) в «Сколкове» не только передовой проект медицины, но также прогрессивный объект строительства. Здания медкластера соответствуют международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Об этом в среду, 30 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для оценки проведения работ используется международный стандарт LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

— Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания — от вентиляции до водоснабжения — и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов, — рассказал заместитель мэра.

Ресурсы здания используются максимально эффективно. В том числе этому способствует его расположение. Например, ориентация здания позволяет длительное время использовать естественный свет. Кроме того, в помещении много интеллектуальных систем, каждая из которых вносит свой вклад в повышение его энергоэффективности.

— Комплексная совокупность особенностей здания клиники и прилегающей территории, безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности пациентов и сотрудников, ограничение негативного воздействия эксплуатационной, хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов позволит получить университетскому госпиталю Страсбурга сертификат LEED не ниже ступени SILVER, — отметил Андрей Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин подчеркнул, что подобные «зеленые» строительные проекты помогают улучшать и поддерживать городскую экологию, а также сокращать экономические траты.

Также будет спроектирована экстенсивная зеленая кровля здания.

— Подобное решение позволит повысить энергоэффективность здания за счет теплоизоляционных свойств зеленой кровли. В холодное время года она обеспечит снижение теплопотерь, а в теплое — позволит избежать излишнего нагрева помещений, — заключил Хайруллин.

Ранее Андрей Бочкарев анонсировал выступление более 450 спикеров на Московском урбанистическом форуме.

Читайте также:
Андрей Бочкаревкластерстандарты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте