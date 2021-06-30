Андрей Бочкарев: Здания медкластера в «Сколкове» соответствуют международным стандартам

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Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Международный медицинский кластер (ММК) в «Сколкове» не только передовой проект медицины, но также прогрессивный объект строительства. Здания медкластера соответствуют международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Об этом в среду, 30 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для оценки проведения работ используется международный стандарт LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

— Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания — от вентиляции до водоснабжения — и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов, — рассказал заместитель мэра.

Ресурсы здания используются максимально эффективно. В том числе этому способствует его расположение. Например, ориентация здания позволяет длительное время использовать естественный свет. Кроме того, в помещении много интеллектуальных систем, каждая из которых вносит свой вклад в повышение его энергоэффективности.

— Комплексная совокупность особенностей здания клиники и прилегающей территории, безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности пациентов и сотрудников, ограничение негативного воздействия эксплуатационной, хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов позволит получить университетскому госпиталю Страсбурга сертификат LEED не ниже ступени SILVER, — отметил Андрей Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин подчеркнул, что подобные «зеленые» строительные проекты помогают улучшать и поддерживать городскую экологию, а также сокращать экономические траты.

Также будет спроектирована экстенсивная зеленая кровля здания.

— Подобное решение позволит повысить энергоэффективность здания за счет теплоизоляционных свойств зеленой кровли. В холодное время года она обеспечит снижение теплопотерь, а в теплое — позволит избежать излишнего нагрева помещений, — заключил Хайруллин.

Ранее Андрей Бочкарев анонсировал выступление более 450 спикеров на Московском урбанистическом форуме.