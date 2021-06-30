Андрей Бочкарев: Более 200 гектаров парковых пространств планируется создать в ТиНАО

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы планируют создать более 200 гектаров парковых пространств. Об этом в среду, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ключевая задача властей города — создать наиболее комфортные условия для жителей вне зависимости от района их проживания. В том числе, важно обустроить доступные прогулочные зеленые зоны.

— Для нас крайне важно не только сохранять существующие парковые пространства, но и создавать новые. В частности, колоссальная работа по формированию парковых зон ведется в наиболее активно развивающихся районах Москвы — в ТиНАО, — рассказал заместитель мэра.

На территории округа уже обустроили более 121 гектара зеленых пространств с момента его присоединения к Москве. В планах создание еще 207 гектаров таких пространств: скверов, парков и локальных зеленых зон внутри кварталов.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Саблин подчеркнул, что каждый проект в данной сфере обсуждается с местными жителями. Также при создании парков особое внимание уделяется экологии.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что к 2035 году в ТиНАО появится почти 90 новых парков.