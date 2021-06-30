Путин поблагодарил всех работающих в сложных условиях тушения пожара

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто работает в сложных условиях тушения пожара, а также отметил, что опасная работа должна соответственно оплачиваться. Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Повышение зарплаты для сотрудников МЧС выполнено. И там есть проблемы: они начали заполнять вакансии, и средства стали растворяться, — ответил глава государства на вопрос пожарных из Забайкальского края, которые пожаловались, что их зарплаты остались на уровне МРОТ.

Путин пообещал обсудить данную ситуацию с руководством субъекта. Небезопасная работа должна соответственно оплачиваться, заключил президент.

Ранее Владимир Путин отметил, что России необходимо сделать все, чтобы минимизировать вклад в происходящее в сфере экологии.

Прямая линия с президентом страны началась в России в среду, 30 июня, в 12:00. В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.