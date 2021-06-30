Трамваи задерживаются на западе Москвы из-за отключения кабельной линии

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Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

В столице на Живописной улице задерживаются трамваи, следующие по маршрутам № 28 и 31. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По предварительным данным, причиной задержки является отключение кабельной линии на ТЭЦ-16. В настоящее время специалисты электросетевой организации решают данную проблему.

— Маршруты временно изменены — вместо проспекта Маршала Жукова трамваи идут в Строгино. По маршрутам трамваев работают автобусы. Будьте внимательны, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «ВМ» писала, что трамваи задерживаются в столице из-за последствий неблагоприятной погоды. Из-за сильного дождя и шквального ветра 28 июня на пути упали несколько деревьев и подтопило несколько улиц, из-за чего маршруты транспорта были временно изменены.