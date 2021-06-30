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Путин признался, что любит петь русские песни во время отдыха

Иван Юминов

Общество
Путин признался, что любит петь русские песни во время отдыха
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что поет песни, когда у него есть свободное время. Соответствующее заявление глава государства сделал во время прямой линии в среду, 30 июня.

— У меня не так бывает много времени для отдыха, — отметил президент.

Путин добавил, что в плане отдыха он не отличается от других россиян. Люди обычно «посидят, посидят, да и выпьют», а потом что-то обязательно споют, отметил глава государства.

Путин любит петь русские и советские песни, так как они мелодичные и красивые.

Ранее президент заявил, что люди должны думать о лучшем и надеяться на лучшее, а также настраивать себя на позитивный лад, чтобы это сбылось. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать, у него тоже есть мечта, добавил Владимир Путин.

Прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году превысило 1,5 миллиона.

Рекордное количество времени глава государства разговаривал с населением в 2013 году: трансляция длилась 4 часа 47 минут.

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