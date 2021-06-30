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Путин назвал оказавшие на него наибольшее влияние произведения

Иван Юминов

Общество
Путин назвал оказавшие на него наибольшее влияние произведения
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал народную сказку «Колобок», Первый концерт для фортепиано с оркестром композитора Петра Чайковского и роман писателя Льва Толстого «Война и мир» среди произведений, которые оказали на него наибольшее влияние. Соответствующее заявление глава государства сделал во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и «Колобок», — рассказал президент.

Людям, занимающим высокое положение, стоит вновь прочитать сказку, отметил Путин. Как только они станут принимать лесть за правду и погружаться в это состояние, люди рискуют быть «съеденными», заключил российский лидер.

Прямая линия с президентом Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году превысило 1,5 миллиона.

Рекордное количество времени глава государства разговаривал с населением в 2013 году: трансляция длилась 4 часа 47 минут.

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