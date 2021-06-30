Фестиваль «Орфей неприкаянный» состоится в Доме Лосева

Фото: Вечерняя Москва

В библиотеке «Дом А. Ф. Лосева» с 2 по 4 июля пройдет Фестиваль народного искусства имени Юрия Филатова «Орфей неприкаянный».

Фестиваль народной, джазовой и классической музыки проводится в рамках международного музыкального форума «Русские программы». Его гостями стали музыканты из Санкт-Петербурга, Пензы, Орла, Перми, Архангельской, Кировской, Нижегородской областей, Москвы и Подмосковья.

Афиша фестиваля включает в себя выступления трио баянистов «Гармония», дуэта баянистов «Премьера», ансамбля «Дежавю», ансамбля солистов «ЗаSaДа», лауреатов международных конкурсов Е. Стимаева, А. Плеханова, А. Паклиной, А. Танабе, Д. Сона, С. Зилиевой, И. Куфтырева, М. Трошина, О. Задоя.

Завершает программу форума выступление доцента Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Ольги Приз.

Концерты планируется провести на открытом воздухе во внутреннем дворике Дома Лосева.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.