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«Логическое завершение»: таролог предсказала будущее Бородиной и Омарова

Юлия Павлушова

Общество
«Логическое завершение»: таролог предсказала будущее Бородиной и Омарова
Фото: instagram/borodylia

Российскую ведущую Ксению Бородину и ее супруга, бизнесмена Курбана Омарова, ожидает тяжелый развод с разделом имущества и детей. Об этом заявила таролог Марианна Абравитова.

Она отметила, что у супругов накопилось немало претензий друг к другу. По ее мнению, спровоцировал расставание Курбан Омаров, который приносил жене множество переживаний.

— Семейная жизнь приходит к своему логическому завершению. Все, что могли дать хорошего друг другу эти люди, они дали, и остался, к сожалению, один негатив, одно плохое, — отметила Марианна Абравитова.

Таролог добавила, что у Курбана Омарова множество поклонниц — многие воспринимают его как завидного жениха, несмотря на брак с Ксенией Бородиной.

Марианна Абравитова считает, что в будущем оба супруга смогут создать крепкие семьи и завести новых наследников. Причем у бизнесмена они появятся в зависимости от его желания, считает астролог.

— Впереди каждый из них встретит следующую вторую половину и проживет еще интересный кусок своей жизни, — цитирует таролога Пятый канал.

Ранее Ксения Бородина сообщила, что приняла решение о разрыве со своим мужем. По словам девушки, супруг изменял ей и относился к семейным ценностям не лучшим образом.

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