Компенсационный автобус запустят на Белорусском направлении МЖД

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Белорусское направление Московской железной дороги, станция Уваровка Карта всех событий

Компенсационный автобус будет курсировать на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) 2 и 5 июля 2021 года. Об этом говорится на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Автобус будет ходить в районе перегона Уваровка — Бородино, так как график движения поездов на участке будет изменен из-за ремонта путей.

Некоторые поезда будут следовать поочередно по одному пути, у других изменится время отправления и прибытия. При этом несколько электричек не будут курсировать на участке во время ремонта.

— Чтобы пассажиры из Можайска смогли пересесть на поезд до Москвы, назначен компенсационный автобус Можайск — Дорохово в 10:30, — пояснили в ЦППК.

Компенсационный автобус будет высаживать и принимать пассажиров на остановках «Шаликово-2» и «платформа «Партизанская». Для проезда на автобусе необходимо будет предъявить билеты на поезда Белорусского направления МЖД.

Ранее сообщалось, что движение на Советской улице в столице ограничат из-за реконструкции станции Толстопальцево Киевского направления МЖД с 1 июля по 25 августа. Кроме того, с 1 июля по 1 октября в Москве будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ.