ВОЗ сообщила, как минимизировать распространение «черной плесени»

Фото: pixabay.com

При заболевании коронавирусом в легкой и средней форме пациентам не рекомендуется использовать гормональные препараты и антибиотики, чтобы не вызвать инфекцию от «черной плесени». Об этом в четверг, 1 июля, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, грибковые инфекции, которые обнаружили у пациентов с COVID-19 в Индии, возникают из-за дрожжей или плесени.

— Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет, — пояснили в ВОЗ.

Для минимизации распространения «черной плесени» рекомендуется тщательно очищать вентиляторы, которые могут разносить грибок. При соблюдении гигиены, дезинфекции помещений и оборудования риск распространения заболевания будет под контролем, уточнила Вуйнович.

При этом лечить мукормикоз или «черный грибок» и аспергиллез необходимо противогрибковыми препаратами, пишет РИА Новости.

В мае правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило мукормикоз эпидемией. Всего в Индии данной инфекцией заразились примерно 8848 человек. Мукормикоз диагностируют у людей с коронавирусом, которые долго находились в отделении интенсивной терапии и длительно получали стероиды или кислородную поддержку. Кроме того, «черную плесень» фиксировали и у людей с диабетом, которые получали большие дозы стероидов в течение долгого времени.

Ранее «ВМ» писала, что аспергиллез среди всех грибковых инфекций внутренних органов составляет прядка 15 процентов. Однако мукормикоз является достаточно редким заболеванием. Он встречается в основном только в «группах риска».