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Более 47 тысяч москвичей трудоустроил центр «Моя работа» с начала года

Илья Ашуров

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Более 47 тысяч москвичей трудоустроил центр «Моя работа» с начала года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Несмотря на пандемию, в столице число вакансий превышает количество соискателей. В нынешнем году с помощью московской службы занятости работу смогли найти более 47 тысяч человек.

В настоящее время в базе данных центра трудоустройства «Моя карьера» более 380 тысяч вакансий для людей с различными квалификацией и опытом. «Облако» вакансий центра объединено с базами крупнейший рекрутинговых сервисов: HeadHunter и SuperJob.

— Служба занятости предлагает людям реальную помощь в поиске работы и поддержку, позволяющую развить личностные универсальные навыки. Такое консультирование минимум на 30 процентов увеличивает вероятность успешного поиска работы, — рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александра Александрова.

Сотрудники центра организуют онлайн- и офлайн-мероприятия, которые помогают найти работу. Это консультации, вебинары, открытые отборы. Также для людей, желающих поменять профессию, подбирают бесплатные обучающие программы.

Все консультации проводят квалифицированные специалисты, имеющие образование в области психологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подать заявку о поиске вакансии, а также получить более подробную информацию обо всех мероприятиях центра «Моя работа» можно на его официальном сайте.

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