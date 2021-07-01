Более 47 тысяч москвичей трудоустроил центр «Моя работа» с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Несмотря на пандемию, в столице число вакансий превышает количество соискателей. В нынешнем году с помощью московской службы занятости работу смогли найти более 47 тысяч человек.

В настоящее время в базе данных центра трудоустройства «Моя карьера» более 380 тысяч вакансий для людей с различными квалификацией и опытом. «Облако» вакансий центра объединено с базами крупнейший рекрутинговых сервисов: HeadHunter и SuperJob.

— Служба занятости предлагает людям реальную помощь в поиске работы и поддержку, позволяющую развить личностные универсальные навыки. Такое консультирование минимум на 30 процентов увеличивает вероятность успешного поиска работы, — рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александра Александрова.

Сотрудники центра организуют онлайн- и офлайн-мероприятия, которые помогают найти работу. Это консультации, вебинары, открытые отборы. Также для людей, желающих поменять профессию, подбирают бесплатные обучающие программы.

Все консультации проводят квалифицированные специалисты, имеющие образование в области психологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подать заявку о поиске вакансии, а также получить более подробную информацию обо всех мероприятиях центра «Моя работа» можно на его официальном сайте.