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Музей Есенина пригласил москвичей на самокатную экскурсию

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Есенина пригласил москвичей на самокатную экскурсию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает жителей и гостей столицы 3 и 10 июля принять участие в экскурсии «О красном вечере задумалась дорога». Особенность прогулки в том, что она проходит на самокатах.

Участники мероприятия узнают историю старинных улиц Замоскворечья и увидят исторические здания начала XIX века: Солодовниковскую богадельню, лавку купца Крылова, в которой работал отец поэта Александр Никитич Есенин.

Более ста лет назад маршрутом экскурсии — мимо зданий Мужского и Женского коммерческих училищ, Коммерческого института имени цесаревича Алексея — проходил поэт Сергей Есенин.

Самокаты для экскурсантов предоставляются.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее стало известно, что Дом-музей Б. Л. Пастернака приглашает москвичей и гостей города на художественные занятия «Времена года. Лето». Занятия проходят каждое воскресенье июля: при хорошей погоде — на участке, в остальное время — на веранде. В конце года в музее проходит выставка работ, написанных на пленэрах.

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