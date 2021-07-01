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СК завершил расследование дела в отношении организатора подпольного казино в Подольске

Илья Ашуров

Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении организатора подпольного казино в Подольске
Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в организации подпольного казино на территории Подмосковья. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в 2013 году обвиняемый вместе со своими сообщниками организовал подпольное казино. Для этих целей злоумышленник нашел помещение в деревне Макарово (городской округ Подольск — прим. «ВМ») и оборудовал 22 игровыми автоматами.

Деятельность казино была пресечена только в январе 2015 года. Установлено, что за время его работы обвиняемый получил доход в сумме более шести миллионов рублей.

Мужчина был задержан, но ему удалось скрыться и уехать за границу.

После этого правонарушитель был объявлен в международный розыск. В этом году его экстрадировали из Румынии, где он скрывался от российского правосудия.

— В ходе предварительного следствия проведен большой объем работы: проведено более пяти обысков, получены и изученыдетализации телефоны переговоров, осуществлены проверочные закупки, проведено более 20 допросов свидетелей, назначены и проведены более восьми экспертиз, — заключила Врадий.

Правоохранители передали дело на рассмотрение в суд.

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