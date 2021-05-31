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Подозреваемого в организации подпольного казино в Подмосковье экстрадируют в Россию
Фото: Pixabay

Подозреваемого в организации подпольного казино в Подмосковье экстрадируют в Россию

Илья Ашуров

Происшествия

В Россию экстрадируют мужчину, который подозревается в незаконной организации азартных игр в Подмосковье. Злоумышленник скрывался от российского правосудия в Румынии. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в 2013 году подозреваемый вместе со своими сообщниками организовал подпольное казино. Для этих целей злоумышленник нашел помещение в деревне Макарово (городской округ Подольск), которое оборудовал 22 игровыми автоматами.

— Данное помещение использовалось соучастниками преступления для незаконного проведения азартных игр до момента пресечения их деятельности 9 января 2015 года. В результате совместной преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 6 миллионов рублей, — заключила Врадий.

Мужчина был задержан, но ему удалось скрыться и уехать за границу. Тогда правонарушитель был объявлен в международный розыск. В ближайшее время правоохранители Румынии передадут подозреваемого России.

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