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Суд продлил срок ограничительных мер в отношении блогера Эдварда Била
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Суд продлил срок ограничительных мер в отношении блогера Эдварда Била

Илья Ашуров

Происшествия

Тверской суд Москвы продлил срок ограничительных мер, избранных блогеру Эдварду Билу — виновнику массового ДТП в центре столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— 31 мая 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока запрета определенных действий обвиняемому Эдуарду Билю на два месяца — до 1 августа 2021 года, сохранив ранее возложенные судом запреты и ограничения, — уточнила пресс-секретарь.

Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади в Москве Эдвард Бил на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Пранкера задержали.

Тверской районный суд 3 апреля избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била сможет вернуться домой через полтора месяца.

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ДТПсудЭдвард Бил
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