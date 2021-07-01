Выставка «Нюрнберг: К 75-летию приговора» открылась в музее обороны Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Государственный музей обороны Москвы представляет выставку «Нюрнберг: К 75-летию приговора».

1 октября 1946 года, 75 лет назад, в городе Нюрнберг Международным военным трибуналом был озвучен приговор высшему руководству Третьего рейха. Нюрнбергский процесс юридически закрепил разгром фашизма, поэтому его называют «судом истории».

Во время процесса художник Н. Н. Жуков сделал множество зарисовок, которые впоследствии легли в основу серии Нюрнбергских рисунков. Их оригиналы хранятся в разных музеях России. Некоторые из них есть в фондах Музея обороны Москвы.

На выставке посетителям представят судебные зарисовки, которые являются документальными свидетельствами важного исторического события, переданного через призму авторского отношения: Николай Жуков, участник войны, был очевидцем предъявляемых обвинений.

Выставка открыта с 1 июля по 22 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

Ранее стало известно, что в первой половине текущего года Музей Победы принял на постоянное хранение 229 экспонатов. Их передают жители Москвы, Подмосковья и других регионов.