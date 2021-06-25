Россияне передали Музею Победы свыше 200 экспонатов с начала года

Фото: Музей Победы

В первой половине текущего года Музей Победы принял на постоянное хранение 229 экспонатов. Их передают жители Москвы, Подмосковья и других регионов, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что в настоящий момент в фондах музея хранят свыше 300 тысяч предметов. В частности, в 2021 году россияне передали сюда около 130 фотографий, 39 произведений графики и живописи.

Кроме того, москвичка Маргарита Михальчук подарила Музею свыше 70 раритетных снимков военных лет. Их сделал ее дядя, офицер штаба 4-й воздушной армии, комбриг Иван Котельников. Часть коллекции — это фотографии, сделанные в Германии в период с мая по июль 1945 года.

Фонды Музея Победы пополнили и предметы амуниции военного периода. По данным пресс-службы, отдельного внимания заслуживает коллекция графических и живописных работ ветерана Марка Домащенко.

Ранее сообщалось, что Музей Победы приглашает посетителей на выставку «Трагедия и подвиг 2-й ударной армии», которая открылась в рамках проекта «Война: день за днем».