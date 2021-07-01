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Пожар произошел в жилом доме на юге столицы. Видео

Руслан Давлетшин

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на юге столицы. Видео
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Медиков, 14 Карта всех событий

На юге столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло в доме 14 на улице Медиков. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как из окна здания идет густой черный дым.

Видео: Telegram / Новости Москвы

— Возгорание было ликвидировано в 10:37. Пострадавших нет, — заключили в МЧС.

Ранее «ВМ» писала об эвакуации на западе Москвы из-за возгорания электроподстанции в бизнес-центре.

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