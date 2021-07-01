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Музей Есенина пригласил поучаствовать в игре «Преступление в Замоскворечье»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Есенина пригласил поучаствовать в игре «Преступление в Замоскворечье»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает жителей и гостей столицы 4 и 11 июля принять участие в театральном представлении с реквизитом и музыкальным сопровождением «Преступление в Замоскворечье».

Каждый из участников игры станет одним из ее уникальных персонажей. Никто не знает, кто преступник: может быть, гимназист, совершенно неподозрительный на первый взгляд, или городовой, чей свисток был командой догонять преступника всем вместе. Или гувернантка, которая учит воспитанниц читать по афише концерта знаменитого в то время письма. А может, это простой дворник, который сам подмечает каждую мелочь и докладывает в полицию обо всем, что происходит вокруг. В прежние времена на городских улицах можно было встретить и шарманщика.

Посетителям музея предстоит разобраться, кто же является преступником.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее сообщалось, что Музей С. А. Есенина пригласил жителей и гостей столицы принять участие в экскурсии «О красном вечере задумалась дорога», особенность которой в том, что она проходит на самокатах.

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