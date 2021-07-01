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Иммунолог объяснил, почему ревакцинация переносится тяжелее первой прививки

Елизавета Короткова

Общество
Иммунолог объяснил, почему ревакцинация переносится тяжелее первой прививки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ревакцинация от COVID-19 призвана усилить и продлить иммунный ответ на вирус. При этом реакция организма часто оказывается более сильной, чем при первой прививке. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— При первичном знакомстве с микробом в организме формируется некоторое количество различных молекул, а главное, в нем остаются клетки памяти. При вторичном контакте клетки памяти вспоминают и формируют защитную реакцию уже гораздо быстрее. Например, при ревакцинации от столбняка после базовой прививки АКДС для этого достаточно одних суток, — объяснил он.

Специалист подчеркнул, что уберечься от вируса помогают не только антитела, но и другие компоненты. Иногда при большом количестве антител у человека бывает слабая реальная иммунная защита, отметил он.

По словам Жемчугова, при вторичном ответе реакция организма часто оказывается более сильной, чем при первичном. Вот почему в результате ревакцинации стоит ожидать повышения температуры и образования покраснений с большой вероятностью.

— Реакция организма и должна быть сильнее, этого стоит ждать. Говоря конкретно о векторных вакцинах, в которых есть носитель, стоит отметить: возникает иммунный ответ на носитель, то есть на аденовирус. Это один из возбудителей ОРВИ: человек мог болеть раньше, тогда у него уже есть память о носителе. С каждым последующим введением вакцина будет «гаситься» иммунным ответом именно на него, а не на коронавирусный материал, — пояснил Жемчугов.

Выходом из ситуации может стать решение повторно ревакцинироваться препаратом, в котором нет вектора (носителя) аденовируса (например, «КовиВак» или «ЭпиВакКорона»), посоветовал иммунолог.

Утром 1 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале ревакцинации от коронавируса в Москве. Жители столицы смогут пройти ее в павильонах «Здоровая Москва». С 5 июля начнется запись на процедуру в 12 городских поликлиниках.

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