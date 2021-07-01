Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога»

Илья Ашуров

Происшествия
Суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога»
Фото: pixabay.com

Таганский районный суд Москвы признал работу поискового сервиса «Глаз Бога» незаконной. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Деятельность интернет-ресурса «Глаз Бога» признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, — сказал собеседник «ВМ».

В пресс-службе ведомства пояснили, что решение суда является основанием для включения сервиса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее Роскомнадзор подал иск к основателю Telegram-бота «Глаз Бога» Евгению Антипову. В надзорном ведомстве заявили, что поисковая система нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Сервис «Глаз Бога» позволяет находить информацию о людях по базам данных. Его работа осуществляется через бот в мессенджере Telegram.

Читайте также:
суднеприкосновенностьРоскомнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте