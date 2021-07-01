Суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога»

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Таганский районный суд Москвы признал работу поискового сервиса «Глаз Бога» незаконной. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Деятельность интернет-ресурса «Глаз Бога» признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, — сказал собеседник «ВМ».

В пресс-службе ведомства пояснили, что решение суда является основанием для включения сервиса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее Роскомнадзор подал иск к основателю Telegram-бота «Глаз Бога» Евгению Антипову. В надзорном ведомстве заявили, что поисковая система нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Сервис «Глаз Бога» позволяет находить информацию о людях по базам данных. Его работа осуществляется через бот в мессенджере Telegram.