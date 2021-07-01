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«Месть и показушничество»: таролог рассказала, что ждет Бородину после развода

Полина Долганова

Общество
«Месть и показушничество»: таролог рассказала, что ждет Бородину после развода
Фото: instagram/borodylia

О том, что может произойти в жизни ведущей Ксении Бородиной после разрыва отношений с Курбаном Омаровым, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона. По ее словам, в скором времени у светской дамы начнется непростой период.

Поставить точку в отношениях Бородина планировала уже давно.

— Ее муж, каким бы он ни казался положительным героем, имеет замашки тирана и деспота, чем очень угнетает Ксению. В их отношениях много недопонимания, а в последнее время стало все больше подозрений, — сказала таролог.

Теперь наступил этап, когда Ксения начнет привлекать к себе всеобщее внимание. Трансформацию ее поведения можно наблюдать уже сейчас: девушка сильно изменила манеру общения.

— Сейчас Ксения будет максимально обращать на себя внимание окружающих. Это уже заметно. Она поменяла манеру общения, стала более резкой и озлобленной, — уточнила Саона.

Таролог считает, что у Бородиной до сих пор есть чувства к бывшему мужу, однако сейчас ее наполняет лишь желание отомстить.

— Могу сказать, что у нее, безусловно, есть чувства к Курбану, но сейчас в ней сидят только месть и показушничество, — добавила эксперт.

В жизни Бородиной ожидаются большие перемены. В ближайшее время она может купить недвижимость или поменять машину.

Девушка не останется без спутника жизни. Судьбой ей предначертан еще один брак.

— Что касается личной жизни, то сразу могу сказать: она не останется одна, брак у нее еще будет. И этот брак будет последним и очень крепким, — уточнила Саона.

Сейчас Ксения планирует возобновить общение с Омаровым. Более того, их встречи и разговоры будут проходить напоказ. Это, безусловно, сыграет в пользу репутации Ксении как ведущей.

Что касается самого Курбана, он отреагировал на все произошедшее довольно спокойно, понимая безысходность ситуации.

— Он хотел бы вернуть отношения, но Ксения слишком обижена и зла на своего мужа. Поэтому могу сказать, что такая хорошая история подошла к концу, а также к началу нового витка в жизни Бородиной, — подытожила собеседница «ВМ».

Напомним, 29 июня бессменная телеведущая проекта «Дом-2» окончательно расставила точки над «i», сообщив, что официально разводится со своим супругом Курбаном Омаровым.

Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. История отношений с бизнесменом длилась шесть лет.

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