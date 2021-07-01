Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статью «В части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения».
В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения обусловлены степенью опасности вождения в состоянии алкогольного опьянения, а также необходимостью применять более жесткие санкции против неоднократного совершения подобного правонарушения.
Авторы также приводят статистику, которая доказывает рост повторных преступлений по данной статье и неэффективность действующих ранее санкций против нарушителей.
— В связи с этим закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет, — говорится в сообщении.
Законом также предусматривается увеличение штрафа за подобное деяние до 300–500 тысяч рублей.
В качестве наказания также предусмотрены исправительные работы сроком до двух лет. Виновный также будет лишен права «занимать определенные должности», пишет РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили лишать права на оружейные лицензии за пьяное вождение. Такие поправки рекомендовал к принятию думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
В первом чтении Госдума одобрила поправки к закону «Об оружии», исключающие выдачу лицензий гражданам с двумя и более судимостями за совершение преступлений.