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Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение

Полина Долганова

Политика
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью «В части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения».

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения обусловлены степенью опасности вождения в состоянии алкогольного опьянения, а также необходимостью применять более жесткие санкции против неоднократного совершения подобного правонарушения.

Авторы также приводят статистику, которая доказывает рост повторных преступлений по данной статье и неэффективность действующих ранее санкций против нарушителей.

— В связи с этим закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет, — говорится в сообщении.

Законом также предусматривается увеличение штрафа за подобное деяние до 300–500 тысяч рублей.

В качестве наказания также предусмотрены исправительные работы сроком до двух лет. Виновный также будет лишен права «занимать определенные должности», пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили лишать права на оружейные лицензии за пьяное вождение. Такие поправки рекомендовал к принятию думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

В первом чтении Госдума одобрила поправки к закону «Об оружии», исключающие выдачу лицензий гражданам с двумя и более судимостями за совершение преступлений.

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