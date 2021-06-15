В Думе предложили лишать права на оружейные лицензии за пьяное вождение

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Россияне, попавшиеся на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться права получить лицензию на оружие. Такие поправки рекомендовал к принятию думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Действующее законодательство ограничивает в праве на получение такой лицензии людей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывших наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

В первом чтении Госдума одобрила поправки в закон «Об оружии», исключающие выдачу лицензий гражданам с двумя и более судимостями за совершение преступлений.

Ко второму чтению рекомендовано также внести поправки о людях, попавшихся на нетрезвом вождении либо передавших право управления машиной лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Ограничение, в случае принятия поправок, будет действовать год со дня окончания административного наказания.

Аналогичные ограничения предлагается применять к лицам, привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.

Поправки запрещают выдача лицензии на оружие россиянам с неснятой или погашенной судимостью за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Также предлагается не выдавать лицензию на оружие тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

Ранее член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский рассказал, какую угрозу представляет подпольное производство оружия.

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