Эксперт рассказал, чем грозит урожаю сильнейшая за десять лет засуха

Фото: Анна Быкова

Возможная засуха в июле не отразится на большей части урожая в Центральной России. Пострадать могут культуры, которые еще находятся в процессе роста. Например, морковь и картофель. Однако последствия природного явления будут зависеть от целого ряда факторов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в июле этого года в Центральной России ожидается засуха, которая случается в среднем раз в 10 лет. По его словам, на северо-западе региона может и вовсе не быть осадков в июле. В среднем на указанной территории ожидается около 20–30 процентов их месячной нормы. Метеоролог отметил, что июльская температура в регионе будет превышать норму на 0,5–1 градус.

Как отметил Холод, в июле засуха уже не сильно страшна зерновым растениям, например ячменю и овсу. Дело в том, что основная вегетация приходится на май–июнь. Бобовым культурам засуха тоже не принесет значительного вреда.

— Если это не будет сопровождаться нашествием вредных насекомых. Они начинают атаковать посевы. Засуха, воды мало, они еще активнее начинают пожирать все, что может принести с собой влагу, — отметил эксперт.

По его словам, для овощей открытого грунта засуха — уже не очень хорошее явление. Правда, на северо-западе они не выращиваются в больших объемах. Что касается садово-огородных культур, то засуха может повлиять на определенные виды яблок, например. А вот сливы такие погодные условия переживут неплохо.

— В целом засуха в июле — не самое лучшее явление, но не катастрофа. В июне была бы катастрофой. Тут нужны конкретные контуры засухи. Если будет жесткая — не очень хорошо для всего. Но не смертельно для зерновых. Для картофеля, свеклы, моркови — плохо. Тому, что сейчас растет, может быть плохо. А тому, что уже перешло в стадию созревания, — нет, — сказал Холод.

Он также подчеркнул, что последствия влияния засухи на урожай зависят от продолжительности погодного явления. Кроме того, если сухая погода будет сопровождаться высокими температурами, это может негативно повлиять на урожай.

— Растения средней полосы больше не любят засуху атмосферную. Когда воздух сухой, они страдают. Нужно смотреть, какая засуха будет, с какой температурой, с какой влажностью воздуха, когда, — заключил эксперт.