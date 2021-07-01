Москва попала в рейтинг самых удобных для велосипедистов городов России

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Москва стала восьмой в рейтинге самых удобных для велосипедистов городов России. Исследование проводили представители консалтинговой компании КБ «Стрелка» совместно с аналитиками и курьерами доставки еды Delivery Club.

Критериями отбора стали протяженность и расположение велодорожек, удобство города для велосипедистов и безопасность передвижения. Лидером рейтинга стала Уфа, набрав в совокупности показателей 7,8 балла из 10 возможных. Столица набрала 5,7 балла. Из них исследователи поставили 5,5 за протяженность и расположение велодорожек, 5,0 за удобство города для велосипедистов и 6,5 за безопасность движения.

— Город лидирует в протяженности дорожек и полос, при этом их основная часть расположена за пределами участков повышенного спроса. Велосипедисты в Москве чаще, чем в других городах, вынуждены прокладывать маршруты в объезд неудобных и опасных участков. Летом 2021 года в городе планируют обустроить временные велодорожки, изучить статистику и принять решение об организации постоянных полос. Для развития велосреды в первую очередь рекомендуется обратить внимание на 88 улиц города, — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что пункты проката в Москве увеличат количество велосипедов. К концу сезона в Москве будет 1229 электровелосипедов на 93 станциях, отмечают в Транспортном комплексе столицы.