Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в четверг, 1 июля.

— В настоящее время вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена, — говорится в сообщении.

Город ожидает поставки Министерством здравоохранения России новой партии препарата, отмечается на сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Пройти ее можно любой вакциной, зарегистрированной в стране. На данный момент в городе в наличии есть вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего город закупит не менее 750 тысяч доз, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.