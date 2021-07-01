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Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса закончилась в Москве

Иван Юминов

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Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса закончилась в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в четверг, 1 июля.

— В настоящее время вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена, — говорится в сообщении.

Город ожидает поставки Министерством здравоохранения России новой партии препарата, отмечается на сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Пройти ее можно любой вакциной, зарегистрированной в стране. На данный момент в городе в наличии есть вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего город закупит не менее 750 тысяч доз, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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