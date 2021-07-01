Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 30 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца 2021 года

Иван Юминов

Город
Около 30 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца 2021 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 30 тысяч москвичей планируется переселить по программе реновации до конца этого года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в четверг, 1 июля.

— В этом году мы продолжим работу по подбору «стартовых» площадок и обеспечим проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию домов площадью более одного миллиона квадратных метров. В планах — начать переселение около 30 тысяч жителей, — рассказал руководитель ведомства.

Левкин добавил, что для удобства участников программы создан ресурс «Суперсервис». В рамках него на момент июня этого года направлено более 63 тысяч уведомлений.

Принятые столичные правительством гарантии по реализации программы выполняются в полном объеме, добавил он. Это, по словам Левкина, подтверждается оценками экспертов и жителей переселяемых домов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

Читайте также:
Московский урбанистический форум (МУФ)программа реновация жилья в МосквеСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте