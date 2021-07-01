Около 30 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца 2021 года
Около 30 тысяч москвичей планируется переселить по программе реновации до конца этого года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в четверг, 1 июля.
— В этом году мы продолжим работу по подбору «стартовых» площадок и обеспечим проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию домов площадью более одного миллиона квадратных метров. В планах — начать переселение около 30 тысяч жителей, — рассказал руководитель ведомства.
Левкин добавил, что для удобства участников программы создан ресурс «Суперсервис». В рамках него на момент июня этого года направлено более 63 тысяч уведомлений.
Принятые столичные правительством гарантии по реализации программы выполняются в полном объеме, добавил он. Это, по словам Левкина, подтверждается оценками экспертов и жителей переселяемых домов.
Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.