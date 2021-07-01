Около 30 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 30 тысяч москвичей планируется переселить по программе реновации до конца этого года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в четверг, 1 июля.

— В этом году мы продолжим работу по подбору «стартовых» площадок и обеспечим проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию домов площадью более одного миллиона квадратных метров. В планах — начать переселение около 30 тысяч жителей, — рассказал руководитель ведомства.

Левкин добавил, что для удобства участников программы создан ресурс «Суперсервис». В рамках него на момент июня этого года направлено более 63 тысяч уведомлений.

Принятые столичные правительством гарантии по реализации программы выполняются в полном объеме, добавил он. Это, по словам Левкина, подтверждается оценками экспертов и жителей переселяемых домов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.