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Трактор за семь миллионов рублей угнали с охраняемой стоянки в ТиНАО

Юлия Павлушова

Происшествия
Трактор за семь миллионов рублей угнали с охраняемой стоянки в ТиНАО
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, поселение Кленовское, село Кленово, Октябрьская улица, 7 Карта всех событий

Неизвестный угнал трактор-экскаватор с территории охраняемой парковки в поселении Кленово. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел накануне ночью на улице Октябрьской, вблизи дома 7. Об угоне техники полицейским рассказал начальник службы безопасности автостоянки. По его словам, угнать трактор могли в период с 00:05 до 02:00.

По словам заявителя, материальный ущерб составил семь миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что столичная полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в угоне автомобиля и краже в Зеленограде.

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