Мужчина ответит за домогательства к несовершеннолетней в столичном подъезде

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ Карта всех событий

Житель столицы предстанет перед судом по подозрению в домогательствах к 13-летней девочке. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в апреле нынешнего года в подъезде дома в юго-восточной части Москвы. Девочка оказала сопротивление 22-летнему злоумышленнику и убежала домой.

О домогательствах она рассказала родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

Ранее «ВМ» сообщала, что следствие ходатайствует об аресте 28-летнего мужчины, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы.