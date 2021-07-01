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Мужчина ответит за домогательства к несовершеннолетней в столичном подъезде

Юлия Павлушова

Происшествия
Мужчина ответит за домогательства к несовершеннолетней в столичном подъезде
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ Карта всех событий

Житель столицы предстанет перед судом по подозрению в домогательствах к 13-летней девочке. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в апреле нынешнего года в подъезде дома в юго-восточной части Москвы. Девочка оказала сопротивление 22-летнему злоумышленнику и убежала домой.

О домогательствах она рассказала родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

Ранее «ВМ» сообщала, что следствие ходатайствует об аресте 28-летнего мужчины, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы.

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