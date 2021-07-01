Следком просит арестовать подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Печорская улица Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте 28-летнего мужчины, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Нападение произошло 29 июня в подъезде жилого дома на Печорской улице. По версии следствия, подозреваемый напал здесь на 25-летнюю девушку, избил ее, а затем изнасиловал. После он заставил жертву перевести ему 30 тысяч рублей на банковскую карточку и сбежал.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, а напавшего на нее задержали. Мужчина на допросе полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение.

Юлия Иванова уточнила, что следствие дало дополнительную квалификацию действиям мужчины по статье «Разбой».

Также 29 июня сообщалось, что неизвестный мужчина попытался изнасиловать жительницу Москвы в парке «Битцевский лес». Ранее уголовное дело возбудили после изнасилования двух студенток в парке «Лосиный Остров».