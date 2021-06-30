Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы

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Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 30 июня, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем во вторник, 29 июня, в подъезде жилого дома на улице Печорская. Мужчина жестоко избил и изнасиловал незнакомую девушку, после чего украл личные вещи пострадавшей и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

После инцидента девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в столичную больницу. Иванова уточнила, что сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также 29 июня сообщалось, что неизвестный мужчина попытался изнасиловать жительницу Москвы в парке «Битцевский лес». Ранее уголовное дело возбудили после изнасилования двух студенток в парке «Лосиный Остров».