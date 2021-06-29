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Мужчина попытался изнасиловать москвичку в «Битцевском лесу»

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина попытался изнасиловать москвичку в «Битцевском лесу»
Фото: mospriroda.ru
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Неизвестный мужчина попытался изнасиловать жительницу Москвы в парке «Битцевский лес». Помимо этого, злоумышленник украл у нее личные вещи. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 27 июня. По словам потерпевшей, она отдыхала в природно-историческом парке «Битцевский лес». Недалеко от нее находился мужчина азиатской внешности. На вид ему было около 45 лет, он был худощавого телосложения и ростом примерно 180 сантиметров. Поначалу он показался приятным человеком, помог потерпевшей собрать вещи из-за начавшегося дождя, и они вместе пошли к выходу из парка.

— Когда пострадавшая и неизвестный зашли глубже в лес, он под угрозой насилия хотел надругаться над ней, — сообщил собеседник «ВМ».

Женщина испугалась и собиралась выполнить то, что требовал злоумышленник.

В этот момент она услышала, как кто-то идет мимо, и стала кричать. Мужчина испугался и убежал, прихватив с собой личные вещи пострадавшей. Среди них были мобильный телефон и солнечные очки.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что уголовное дело возбудили после изнасилования двух студенток в парке «Лосиный Остров».

Две девушки вечером 9 июня прогуливались по парку и встретили мужчину с ножом. Под угрозой оружия тот надругался над ними. По словам потерпевших, у мужчины также была азиатская внешность.

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