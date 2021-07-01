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Захарова назвала действия фрегата Evertsen сознательной провокацией

Полина Долганова

Политика
Захарова назвала действия фрегата Evertsen сознательной провокацией
Фото: МИД РФ

Маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в водах Черного моря было сознательной провокацией. Об этом в четверг, 1 июля, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она также обратила внимание на то, что инцидент с Evertsen произошел на следующий день после случая с британским эсминцем Defender.

Ранее Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы пролетали в опасной близости от голландского фрегата Evertsen, осуществляя имитацию атак, пока тот находился в Черном море.

До этого британский эсминец Defender пересек российскую границу 23 июня. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

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