Нидерланды обвинили Россию в опасных полетах над фрегатом в Черном море

Фото: defensie.nl

Российские истребители якобы пролетали в опасной близости от голландского фрегата Evertsen, осуществляя имитацию атак, пока тот находился в Черном море. Об этом заявили в Министерстве обороны Нидерландов во вторник, 29 июня.

— Они пролетали в опасной близости и очень низко, осуществляя имитацию атак. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса «воздух-поверхность», предназначенными для поражения целей с воздуха, — рассказали в ведомстве.

На корабле также произошел сбой в работе электронного оборудования, добавили в министерстве. Инцидент произошел еще 24 июня, когда фрегат находился к юго-востоку от Крыма.

По словам командира корабля, капитан-лейтенанта Джорджа Пастоора, имитации атак якобы продолжались несколько часов, несмотря на то что для этого не было причин, отмечает сайт министерства.

Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу 23 июня. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.