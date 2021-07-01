Москвичи совершили рекордное число поездок на прокатных электросамокатах с начала года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала года москвичи совершили более 2,5 миллиона поездок на прокатных электросамокатах, что является рекордом. Об этом сообщил глава проектов шеринга столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Магомед Колгаев в четверг, 1 июля.

— С начала года — более 2,5 миллиона. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон — тогда их было два миллиона, — рассказал он в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Колгаев добавил, что прокат электросамокатов позволяет снизить нагрузку на дороги и улучшает доступность отдельных районов столицы. Более 600 тысяч человек зарегистрированы в системах проката этого транспорта, приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.