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Полиция проведет проверку после травмирования зрительницы на спектакле с Бузовой

Юлия Павлушова

Происшествия
Полиция проведет проверку после травмирования зрительницы на спектакле с Бузовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Посетительница МХАТа имени Горького в Москве пожаловалась в полицию, что травмировалась во время спектакля. Речь идет о постановке, в которой играла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил ФАН.

После посещения театра 20-летняя девушка обратилась за помощью к медикам. По ее словам, она получила травму глаза из-за лазерной указки.

Вместе с тем факт происшествия отрицают в пресс-службе театра. Правоохранители проведут проверку после сообщения из больницы, пишет издание.

Ранее сообщалось, что гонорар Бузовой в МХАТе в несколько раз превысил заработок известных актрис театра.

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