Сергей Собянин рассказал об интеграции карты «Тройка» в другие регионы России

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Интеграция карты «Тройка» в билетные системы других регионов позволит людям более комфортно передвигаться не только в своем, но и в других городах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 июля.

— Мы, по сути дела, находимся в одном транспортном пространстве, где люди очень часто передвигаются между регионами. Очень важно, чтобы пассажиры не чувствовали перехода, чтобы у них была единая транспортная карта, с помощью которой они могли бы передвигаться по всем видам транспорта вне зависимости от того, в каком регионе они живут, — рассказал глава города.

За последние десять лет число машин в Москве увеличилось на полтора миллиона, город является крупнейшим транспортно-пересадочным узлом. Даже в условиях пандемии коронавируса почти 570 тысяч человек в сутки совершают поездки на МЦД, рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Пока «Тройка» работает в общественном транспорте Тульской и Московской областей, Пермского края, а также в Ульяновской и Ярославской областях.

Ранее мэр рассказал, что новая транспортная система Москвы формируется на десятилетия вперед, в городе активно ведется строительство метро и дорог.