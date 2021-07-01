СМИ: Актриса из сериала «Счастливы вместе» умерла от коронавируса

Кадр из сериала В бегах (2014)

Актриса Наталья Смирнова, исполнившая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в 60 лет от коронавируса. Об этом сообщил ее друг, журналист Олег Перанов.

— Cегодня (30 июня — прим. «ВМ») от ковида в 10:30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы, и вот… очень больно! — приводят его слова «Известия».

Свое 60-летие артистка отметила всего за полтора месяца до этого, 16 мая.

Наталья Смирнова родилась в 1961 году в Москве. Она окончила Заочный народный университет искусств (ЗНУИ) в 1982 году, а затем в течение карьеры играла в Театре Наций и театре «Современник» в таких спектаклях, как «Крутой маршрут», «Бюро Счастья» и «Мелкий бес». Актриса также исполнила около 90 ролей в фильмах и сериалах. На ее счету — «Счастливы вместе», «Маргоша», «Каменская» и «Склифосовский».