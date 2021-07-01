Бастрыкин поручил выяснить причины нападения казанского стрелка на школу

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил досконально разобраться в причинах, которые побудили Ильназа Галявиева напасть на учеников школы в Казани. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших при стрельбе в учебном заведении. На онлайн-встрече глава ведомства обозначил важность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться Ильназ Галявиев.

Причины изменения сознания стрелка установят на отдельной комплексной судебной экспертизе, добавили в СК. Кроме того, потерпевшим окажут всемерную поддержку и помощь в вопросах социально-бытового характера.

Напомним, 11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.