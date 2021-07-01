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Несколько перехватывающих парковок в Москве закроют на ремонт в июле

Иван Юминов

Город
Несколько перехватывающих парковок в Москве закроют на ремонт в июле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Зябликово Карта всех событий

Несколько перехватывающих парковок в Москве закроют на ремонт в июле, там поменяют старое оборудование на современное и более удобное. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 1 июля.

Со 2 июля закроют парковки около станций метро «Зябликово», «Красногвардейская», «Бульвар Дмитрия Донского» и «Улица Старокачаловская». С 5 июля москвичи временно не смогут оставить автомобили на парковках рядом со станциями «Бибирево» и «Измайловская».

Наконец, с 6 июля для проведения работ закроют перехватывающую парковку около станции «Ясенево».

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