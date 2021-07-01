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Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием

Иван Юминов

Общество
Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На прием к диетологу в основном приходят либо люди, увлеченные здоровым образом жизни, либо те, кто имеет проблемы с избыточным весом. Об этом сообщила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

— Есть два сейчас таких типажа. И на самом деле доминирующий все больше, все чаще к нам, в том числе на приемы диетологические, приходят люди, которые увлечены здоровым образом жизни, — рассказала врач.

Вторым типом являются жители, которые мало двигаются, много работают, а также испытывают стресс. Первая категория людей, по ее словам, нуждается в помощи специалистов, так как недостаток информации о правильном питании нередко приводит к отрицательным последствиям для здоровья.

Необходимо усилить рекламу домашнего питания и расширить инфраструктуру, которая бы позволила москвичам вести более активный образ жизни, приводит слова Стародубовой РИА Новости.

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