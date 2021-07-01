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Прожиточный минимум на 2022 год увеличили в России

Юлия Павлушова

Экономика
Прожиточный минимум на 2022 год увеличили в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Прожиточный минимум в России на душу населения увеличили в 2022 году. Теперь он составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 1 июля.

Исходя из Федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ», его величина для трудоспособного населения страны составит 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, а для детей — 11 592 рубля.

Новое постановление вступает в силу с 1 января следующего года. Оно будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Теперь прожиточный минимум в России устанавливают сразу на весь год, а не от квартала к кварталу, как это было принято раньше.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки. Программа будет доступна еще в течение года, до следующего июля, а условия для семей с одним ребенком расширят.Кроме того, правительство РФ повысило ставку по данной программе до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов РФ. Оценка затрат государственного бюджета на продление ипотеки под семь процентов в 2021–2024 годах составит примерно 40 миллиардов рублей.

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