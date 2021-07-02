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Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за интервью с Макаревичем

Юлия Курганова

Общество
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за интервью с Макаревичем
Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с музыкантом Андреем Макаревичем.

Она рассказала, что ее интервью 2019 года с артистом заблокировали в России из-за пропаганды наркотиков. Но знаменитость считает, что ничего запрещенного на видео не было.

— Мы будем судиться с Роскомнадзором. Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами, — написала Собчак в своем Instagram.

В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что на журналиста Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры усмотрели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков. Позже в отношении Дудя был составлен протокол по административной статье КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей. 1 июля дело Дудя о пропаганде наркотиков после доработки снова поступило в суд.

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